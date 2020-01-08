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Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat

DHA

OSMANİYE'de, sağ arka ayağı sekerek yürürken bulunan dişi sokak köpeği, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

OSMANİYE'de, sağ arka ayağı sekerek yürürken bulunan dişi sokak köpeği, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde vatandaşlar, bir sokak köpeğinin yürümekte zorlandığını görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi tarafından bölgeye bir ekip yönlendirildi. Uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip sedyeyle araca alınan köpek, tedavisi için hayvan barınağa getirildi. Yapılan muayenede bacakta kırık şüphesi bulunan köpek, ileri tetkik ve tedavisi için, HAYTAP'ın 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirilerek röntgen filmi çekildi. Femurun diz eklemindeki boyun kısmında kırık tespit edilen sokak köpeği, gönüllü Veteriner Hekimleri Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Sokak köpeğinin, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin kendi gözetimlerinde sürdüğünü kaydeden HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, "Gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği HAYTAP Tedavi'de, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa oluyoruz. Her geçen gün ilimizin bir çok yerinden sahipsiz sokak hayvanları röntgen ve tedavi konusunda kapımızı aşındırıyor" dedi.

OSMANİYE

08 Ocak 2020 Çarşamba

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