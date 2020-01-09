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DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli tutuklandı

DHA

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren örgüt üyelerinin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu 2012-2014 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ta silahlı savaşçı olarak faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen M.A.'nın Cevdetiye beldesine geldiği bilgisine ulaşıldı. M.A., 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada ise cep telefonu, hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan M.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OSMANİYE

09 Ocak 2020 Perşembe

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