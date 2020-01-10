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Osmaniye'de Selçuklu dönemine ait sikke ele geçirildi

İHA

Osmaniye'de yapılan uygulamada, Selçuklu dönemine ait 3 adet sikke ele geçirildi.

Osmaniye'de Selçuklu dönemine ait sikke ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan uygulamada, Selçuklu dönemine ait 3 adet sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahçe ilçesi Tufan Usta Dinlenme Tesisleri önünde yapılan uygulamada E.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet sikke bulundu. N.İ.U. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Bu arada, uygulama süresince 562 araç kontrol edildi, bin 438 şahsın GBT’si yapıldı. Adli suçlardan aranan 3, askeri suçlardan aranan 25 olmak üzere toplam 28 şahıs hakkında işlem yapıldı.

OSMANİYE

10 Ocak 2020 Cuma

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