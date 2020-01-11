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AFAD Osmaniye için kar ve buzlanma uyarısı yaptı

İHA

AFAD Osmaniye için kar ve buzlanma uyarısı yaptı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Osmaniye İl Müdürlüğü, Osmaniye’nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle vatandaşlara kar ve buzlanma uyarısı yaptı.
Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürü Serhat Bulut, yaptığı açıklamada vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, eğer dağlık alana çıkılacaksa dönüş saatlerini iyi ayarlamaları gerektiğine dikkat çekti. Özellikle öğleden sonra güneşin etkisini yitirmesiyle yollarda buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Bulut, "hava sıcaklığının sıfır veya sıfır derecenin altına düşmesiyle, sıvı yüzeylerin donarak buz haline gelmesidir. Sıcaklığın 0 derece ila eksi 10 derece arasında olduğu yerlerde şeffaf buzlanma oluşur ve yol satıhları gözle görülemeyen buzla örtülür. Kış aylarında buzlanma, yolları güvensiz hâle getiren ve ulaşımı büyük ölçüde aksatan etkenlerin başında gelmektedir. Ayrıca; oluşabilecek siyah buza karşı da dikkatli olunmalıdır. Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol "siyah buz" olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır. Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır. Karda araç kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu sürüş stilinizi değiştirmek olmalıdır. Aracınızı asfaltta kullandığınız şekilde kullanmanız kontrolü kaybetmenize neden olacaktır. Araç kullanırken, fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınınız. Araç kayma halindeyse, panik yapmadan aracın kaydığı yönde, araç izine girdikten sonra ise gitmek istediğiniz yönde direksiyonu çeviriniz. Kaygan ve karlı zeminde önünüzde ilerleyen aracın tekerlek izinde gitmeye çalışınız. Yokuş çıkarken büyük vitesi, aşağı inerken de küçük vitesi kullanınız. Tabi ki vücudu sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesi, açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve kayma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını da alınabilecek önlemler arasında sayabiliriz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve de afetsiz günler dilerim.” dedi.

OSMANİYE

11 Ocak 2020 Cumartesi

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