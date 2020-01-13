Pazarcının cesedi elektrik direğinin dibinde bulundu Osmaniye'de pazarcılık yapan 55 yaşındaki Kazım Sert'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan adamın cesedi elektrik direğinin dibinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni Mahalle Şirinler mevkisindeki elektrik direğinin dibinde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri cesedin bulunduğu alanı emniyet şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede cesedin semt pazarlarında pazarcılık yapan 55 yaşındaki Kazım Sert’e ait olduğu tespit edildi.

Kazım Sert’in elektrik direğine çıkıp yaklaşık 15 metre yükseklikten yere atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kazım Sert’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber üzerine olay yerine gelen Sert’in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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