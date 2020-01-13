Osmaniye'de asayiş uygulaması

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çalıntı motosiklet ve esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce önceden belirlenmiş noktalarda uygulama yaptı. Ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, bir çalıntı motosiklet, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 37 mermi, iki kişinin aracında yapılan aramada ise kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 19 kurusıkı mermi ve bir av tüfeği ile bir şahsın üzerinde 2.68 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde 10 araca 33 bin 411 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

OSMANİYE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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