Aslantaş Barajı ve HES'te patlama Ana su vanasında basınçtan dolayı patlama meydana geldi olayda 1 teknisyen yaralandı Santral binası sular altında kaldı su seviyesi yükseliyor

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde bulunan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) patlama meydana geldi. Santral ana binası sular altına kalırken ilk belirlemelere göre olayda 1 teknisyen yaralandı.

Ceyhan Nehri üzerine kurulu Elektrik Üretim AŞ'ye (EUAŞ) ait Türkiye’nin 36’ıncı büyük hidroelektrik santralinde ana su vanasına yapılan bakımın ardından ilk belirlemelere göre basınçtan dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası vanadan boşalan sular 4 katlı santralin ana binasının ikinci katına kadar yükseldi. Patlamada 1 teknisyenin yaralandığı öğrenilirken su seviyesinin yükselmesinden endişe ediliyor.

OSMANİYE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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