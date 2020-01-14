Osmaniye Devlet Hastanesinde, sezaryen ile doğum yapacak olan hamile yakınının ameliyatına girmek isteyen M.B. buna karşı çıkan doktoru darp etti. Aldığı darbelerle burnu kırılan doktor, kırılan ve kanayan burnuna rağmen yine de ameliyata devam ederek kadına doğum yaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20:40 sularında Osmaniye Devlet Hastanesi Doğumhanesine gebelik ve kanama şikayetiyle başvuran kadın muayene edilerek acil şekilde sezaryenle doğuma alınması gerektiği teşhisi konuldu.

Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B.’ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi. Ancak M.B. ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti. Dr. Gökhan Gönen ise M.B.’ye “ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlarda var uygun olmaz” şeklinde bu talebini reddetti. Ancak M.B. ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. M.B. önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı ardından da yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi. Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.’yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Yüzü kanlar içinde kalan doktor Gökhan Gönen’nin ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnu kırılan ve kanayan Dr Gökhan Gönen buna rağmen burnunu kıran hastanın yakını kadının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından ise aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı. Dr Gökhan Gönen’e saldırıp burnunu kıran M.B. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Osmaniye Tabip Odası, ODH Başhekimlik, Sağlık Sen ve TürkSağlık Sen, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği ve KESK ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) üyeleri bir araya gelerek ortak basın açıklaması gerçekleştirip olayı kınadı. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ise olayı kınadıklarını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

OSMANİYE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.