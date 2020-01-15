Jandarma çalınan koyunları bulup sahibine teslim etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çalınan 6 koyun, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli köyünde yaşayan Nazife Pektuzlu beslediği 6 adet küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı. Jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanların C.D. ve M.E. isimli şahıslar tarafından çalınarak tüccarlık yapan S.F. isimli şahsa sattıklarını tespit etti. Şüphelilerden C.D. yakalanırken M.E.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çalınan 6 adet küçükbaş hayvan, sahibi Nazife Pektuzlu'ya teslim edildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli tahkikat başlatıldı.

OSMANİYE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.