Osmaniye'de 5 kilo TNT bulundu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de Amanoslar Dağları bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 5 kilo TNT ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında merkez ilçe Küllü köyü Amanoslar bölgesindeki Çatköy mevkisinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 noktada toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata, 6 adet kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, 1 adet tencere, 1 adet çaydanlık, 5 metre naylon ele geçirildi.

OSMANİYE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.