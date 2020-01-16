Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı

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Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi yönünden gelen Kadirli'ye gelen Mehmet Keskin'in kullandığı 80 DE 725 plakalı otomobil, Fatih Mehmet Zorlu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yakınlarında, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Keskin yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak yolda bekleyen ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OSMANİYE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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