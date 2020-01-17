Tır devrildi, 2 bin 200 tavuk telef oldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tırın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu, 2 bin 200 tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza KadirliSumbas karayolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında meydana geldi. Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesise tavuk taşıyan Mustafa F. idaresindeki 80 HB 125 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dorsesi yola yan şekilde devrildi. Kazada tır şoförü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan tavuklardan 2 bin 200 adeti telef oldu.

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.