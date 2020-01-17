Kırık burunla ameliyat yapan doktora saldırı kamerada Osmaniye Devlet Hastanesinde hasta yakınınca darp edilip burnu kırılan ve kırık burunla ameliyatına devam eden doktora saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye Devlet Hastanesinde sezaryen ile doğum yaptırdığı kadının yakını tarafından darp edilen ve burnu kırılan, kanayan ve kırılan burnuna rağmen ameliyata devam eden Op. Dr. Gökhan Gönen’e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20.40 sularında Osmaniye Devlet Hastanesi Doğumhanesine gebelik ve kanama şikayetiyle başvuran kadın muayene edilerek acil şekilde sezaryenle doğuma alınması gerektiği teşhisi konuldu. Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B.’ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi. Ancak M.B. ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti. Dr. Gökhan Gönen ise M.B.’ye “Ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlar da var uygun olmaz” şeklinde bu talebini reddetti. Ancak M.B. ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. M.B. önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı ardından da yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi. Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.’yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Yüzü kanlar içinde kalan Dr. Gökhan Gönen’nin ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnu kırılan ve kanayan Dr. Gökhan Gönen buna rağmen burnunu kıran hastanın yakını kadının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi. Olay günü ise saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 37 yaşındaki M.B. diğer akrabaları ile birlikte doğumhanenin önünde beklerken bir ara doğumhanenin içerisine girip Dr. Gökhan Gönen’e saldırıp burnunu kırdıktan sonra olay yerinde bulunan diğer sağlık görevlilerinin araya girmesiyle dışarı çıkartılıyor.

Doğumhanenin önünde bağırmaya ve agresif hareketlerine devam eden M.B. güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesiyle doğumhanenin önünden uzaklaştırılıyor. Olayın ardından gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OSMANİYE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

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