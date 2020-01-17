Osmaniye’de kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

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Osmaniye'de kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Köyünde izinsiz kazı yapan Ö.D. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı. Ö.D.’nin yanında 1 adet dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Ö.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

OSMANİYE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

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