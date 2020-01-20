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Epe coşkusu Osmaniye’de yaşandı

İHA

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 faaliyet takviminde yer alan 'U10U12U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye'nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Epe coşkusu Osmaniye’de yaşandı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 faaliyet takviminde yer alan ‘U10U12U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye’nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye geneli, ‘Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon' Osmaniye illerinden 338 eskrimciler katıldı.
1012 ve 14 yaş altı' 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.
Turnuvada dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Osmaniye Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Ahmet Emin Karpuzcu, Eskrim Osmaniye İl Temsilcisi Mücahid Gürbüzeli ve Tosyalı Spor Salonu Tesis Amiri Ekrem Sönmez verdi.
Dereceye giren sporcular şunları:
U14 Erkekler Epe
1Cengizhan Öner (Alanya SK)
2Mert Şekerci (Antalya Ferdi)
3Deniz Fergan Öztürk (TED SK)
3Alihan Çağın Öncü (Mersin Eskrim SK)

U12 Kızlar Epe
1Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim SK)
2Berru Dağlı (İstanbul Ferdi)
3Berra Canbolat (Evo Eskrim SK)
3Nisan Dinçel (İstanbul Ferdi)

U10 Erkekler Epe
1Sarp Araydın (Çankaya Eskrim SK)
2Can İbrahimoğlu (Çankaya Eskrim SK)
3Alperen Sağlam (Trabzon SK)
3Kaan Sıdalı (Mersin Eskrim SK)

U12 Erkekler Epe
1Göksu Mert Oran (İzmir Ferdi)
2Doruk Erolçevik (Alanya SK)
3Onur Saraçoğlu (Ayberk Eskrim SK
3Kaan Tarakçıoğlu (İstanbul Ferdi)

U14 Kızlar Epe
1Nilahsen Erten (Alfa Eskrim SK)
2Fahriye Elif Korkmaz (Ankara Ferdi)
3Naz Gökkaya (Antalya Ferdi)
3Berru Dağlı (İstanbul Ferdi)

U10 Kızlan Epe
1Yankı Ergünay (İstanbul Ferdi)
2Nil Aksan (İstanbul Ferdi)
3Berrak Yalçınkaya (TED SK)
3Elif Nisan Sağlam (Trabzon SK)

OSMANİYE

20 Ocak 2020 Pazartesi

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