Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Güreş İl Temsilciği işbirliğiyle Güreş Aday Hakem Kursu başladı.

Teorik derslerin Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda pratik derslerin ise Merkez Spor Salonunda 26 kişinin eğitim gördüğü kurs 3 gün sürecek.

Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesince seçilen uluslararası hakemlerden Kürşat Yürüker ve Tarık Erdem tarafından kursiyerlere eğitim verecek.

Uluslararası Güreş Hakemi Tarık Erdem, kursun Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlendiğini kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aday hakem olacaklarını belirten Erdem, "Aday güreş hakemliğinden hakem olarak yurt içi ve yurt dışında ülkemize fayda sağlayacaklar" diye konuştu.

OSMANİYE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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