Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir şahsa ait eve 18 Ocak 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 8 parça halinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.

İkamette olmadığı için yakalanamayan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

OSMANİYE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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