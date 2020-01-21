Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tırmandığı kayalıklardan düşerek, yaralanan ve mahsur kalan Mehmet Kazak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düziçi ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde yaşanan olayda, kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Kazak, cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ulaşamadı. Bölgeye AFAD

ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



OSMANİYE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.