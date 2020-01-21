Osmaniye'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sumbas ilçesi Kızılömerli köyünde izinsiz kazı yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.A., O.A. ve H.S. isimli şüpheliler 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kamera ve kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
OSMANİYE
21 Ocak 2020 Salı
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