Drift tutkunları pist istiyor

Trafikte drift yapmaktan dolayı defalarca kez ceza alan drift tutkunları, pistler yapılmasını istiyor.

Geçtiğimiz hafta Edirne’de trafikte drift atarken yaşamını yitiren Uğur Y’nin ölümüyle tekrar gündeme gelen driftçiler pist istiyor. Modifiyeciler Kulübü Başkanı Harun Taştan, driftin birçok ülkede spor dalı olarak tanındığını belirterek, büyükşehirlerden başlamak üzere her kente drift alanları yapılmasını istediklerini dile getirdi. Trafikte maganda olarak adlandırılmak istemediklerini söyleyen Taştan, “Trafiğe açık alanda ve caddelerde aykırı hareket yapan ve bu sporu seven bütün herkesi piste davet ediyorum. Devlet büyüklerimizden, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığından bir ricamız olacaktır. Çağımızın gençlerinin en çok ilgi duyduğu alanlardan biri olan motor sporlarını göz ardı etmemesini, pist ve benzeri imkânların sağlanmasını rica ediyoruz. Drift bizim için bir heyecan, bir yaşam tarzı. Ancak drifti trafikte yapmak istemiyoruz. Bundan dolayı pist istiyoruz” dedi.

OSMANİYE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.