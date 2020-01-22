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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde 3 kilo ...

İHA

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye’de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.
Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE

22 Ocak 2020 Çarşamba

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