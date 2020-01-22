Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.

Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.