Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Osmaniye’de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçede 12 Aralık 201921 Ocak 2020 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan faaliyette icra edilen operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 193 gram esrar maddesi, 151 adet uyuşturucuuyarıcı hap, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 37 adet fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet 30 santim uzunluğunda komando bıçağı, 1 adet gök bombası, 2 adet hassas terazi, 83 adet uyuşturucu maddeyi satışa hazırlamak için paketlemede kullanılan kilitli poşet ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Yürütülen planlı faaliyet süresince gözaltına alınan örgüt lideri dahil 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon günü gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

OSMANİYE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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