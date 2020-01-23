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Osmaniye'den İdlib'e yardım TIR'ı

DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için 'Bir aradayız, İdlib´in yanındayız' sloganıyla başlattığı insani yardım kampanyası kapsamında, Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan gıda, yatak, battaniye gibi çeşitli malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ı Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı.
Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği önünde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun burada yaptığı konuşmada, İdlib´de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ifade ederek, "AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla 'Bir aradayız, İdlib´in yanındayız' sloganıyla bir insani yardım kampanyası düzenlendi. Bugün de bu kampanya kapsamında, Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan yardımları birazdan İdlib´e göndereceğiz. Bunun devamı da gelecek inşallah. Tüm hemşerilerimize bir kez daha kampanyaya destek olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyaya katkı sunan bütün Osmaniyeli hemşerilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kampanya hakkında bilgi veren Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan ise "2020 yılında ilk yardım TIR'ımızı Osmaniye´den İdlib'e gönderiyoruz, yardımlarımızın devamı gelecek. İnşallah, önümüzdeki hafta 2 ya da 3 TIR daha göndermeyi planlıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin aç kalmaması, üşümemesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yardım TIR'ı İdlib'e doğru yola çıktı.

OSMANİYE

23 Ocak 2020 Perşembe

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