Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı. Zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Irak uyruklu A.İ.S.'nin düşürdüğü cüzdanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli E.T.'nin motosikletle yoldan geçerken cüzdanı alıp uzaklaştığını saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli E.T., ekipler tarafından yakalanırken, cüzdan içindeki 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, ülkeye ait 3 nüfus cüzdanı ve çeşitli banka kartları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



OSMANİYE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.