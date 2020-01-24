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Turistin düşürdüğü cüzdanı alan şahıs yakalandı

İHA

Osmaniye'de bir turistin yere düşürdüğü cüzdanını bulan ve polise teslim etmeyen şahıs güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Turistin düşürdüğü cüzdanı alan şahıs yakalandı

Osmaniye’de bir turistin yere düşürdüğü cüzdanını bulan ve polise teslim etmeyen şahıs güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’ye turist olarak gelen Irak uyruklu A.İ.S. , Atatürk Caddesinde araçtan inerken içerisinde para ve kimliklerinin bulunduğu cüzdanını düşürdü. Cüzdanın kaybolduğunu fark eden A.İ.S, durumu polislere bildirdi. Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. A.İ.S. bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları sayesinde cüzdanı yerde bulan şahsın E.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. İçerisinde 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, 3 adet ülkesine ait nüfus cüzdanı, çeşitli banka kartları bulunan cüzdan Iraklı turiste verildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda E.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

OSMANİYE

24 Ocak 2020 Cuma

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