Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Elazığ’da 6.5 şiddetindeki deprem Osmaniye merkezde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokaklara kaçtı.
Deprem anında oğlunun evine misafirliğe gelen bir bayan, deprem anında yanında bulunan sürahinin ve evdeki avizenin sallandığını korkup ayak yalın dışarı çıktıklarını söyledi. Esnaf Hamza Konalka, “Aşırı bir şekilde depremimiz oldu camlar sallandı panikle herkes dışarı çıktı” dedi.
OSMANİYE
24 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:37
- ÖĞLE 12:52
- İKİNDİ 15:34
- AKŞAM 17:57
- YATSI 19:15