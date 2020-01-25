Festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek

- OSMANİYE'de pazar günü yapılması planlanan, ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek.

Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı organize edilen Sucuk Ekmek Festivali için 15 bin kişilik 2 ton sucuk hazırlandı. Ancak festival, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival için hazırlanan sucuğun depremzedelere gönderileceğini söyledi. Başkan Tarhan, "Deprem dolayısıyla bu yıl düzenleyeceğimiz 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği'ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ'daki depremzedelere göndereceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediyeden festival kapsamındaki konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiği açıklandı.



OSMANİYE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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