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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli Çevre yolunda meydana geldi. Fedai İ. idaresindeki 31 B 0365 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan çıkıp bariyerlere çarptı, ardından da yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanıp ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar vatandaşlar ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araç şoförü Fedai İ. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

OSMANİYE

25 Ocak 2020 Cumartesi

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