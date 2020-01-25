Kadirli’deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı iptal edildi.

Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan sucuk ekmek festivali ve karne şenliği Elazığ depreminden dolayı iptal edildiğini açıklayan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Dün akşam Elazığ ve Malatya’da bir deprem meydana geldi. Bu iki ilimizde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız var. Deprem dolayısıyla Bu yıl düzenleyeceğimiz 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği’ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ’daki depremzedelere göndereceğiz. Elazığ’daki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Elazığ’da ve Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Yarın yapılacak olan Sucuk Ekmek Festivali ve Karne şenliği kapsamında konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiğini söyleyen Başkan Tarhan, hazırlanan 15 bin kişilik 2 ton sucuğunda Elazığ’a hemen yola çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

OSMANİYE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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