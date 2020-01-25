Festival iptal edildi 2 ton sucuk Elazığ’a gönderildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali’nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu Elazığ’a gönderildi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan yaptığı açıklamada, sucukların depremzedelere ulaştırılması ve dağıtılması için Elazığ'a gönderildiğini söyledi. Festivalde dağıtılacak olan 2 ton sucuğun yanı sıra domates, soğan, Kadirli turpu ve şalgam suyu da Elazığ’a gönderildi.

“Kadirli Elazığ'ın ve Elazığ halkının yanındadır” diyen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Bu yıl 6.’sını yapacağımız Sucuk Ekmek Festivalini iptal ederek Burada kullanılacak 2 ton sucuğu depremzedelere göndererek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sağ salim kafilemizin Elazığ'a ulaşmasını ve depremzedelere dağıtılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

OSMANİYE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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