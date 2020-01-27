Osmaniye’de trafik kazası 3 yaralı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye Kadirli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 01.40 sırlarında,OsmaniyeKadirli yolunun Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet B. (28) İdaresindeki 80 KF 086 otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Mehmet B. (28), Huriye B.(33) ve Duru B. (2) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.