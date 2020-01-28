Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 31 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda 4 bin 95 gram esrar, 24,83 gram eroin, 13,97 gram metamfetamin, 9,28 gram bonzai, 6 adet sentetik ve 4 adet extacy hap, 295 lira para ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 31 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 2'si 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla, 26'sı ise şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi hakkında ise işlemin devam ettiği belirtildi.

OSMANİYE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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