Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı

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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yeşilyayla köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan baskında, ormanlık alanda kaçak kazı yapan A.A. (51), M.K. (45), İ.D. (33) ve M.G. (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada ise 1 sismik arama cihazı, dedektör, 3 kürek, 3 kazma, 1 balyoz ve 1 manivela ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.



OSMANİYE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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