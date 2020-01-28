Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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OSMANİYE'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan' işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İkametinde yeşil reçeteye tabi 112 hap, 2,61 gram eroin ve 1,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen S.K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



OSMANİYE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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