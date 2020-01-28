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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

DHA

OSMANİYE'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan' işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İkametinde yeşil reçeteye tabi 112 hap, 2,61 gram eroin ve 1,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen S.K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

OSMANİYE

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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