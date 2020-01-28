Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

OSMANİYE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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