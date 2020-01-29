Osmaniye de meclis karar\u0131yla 1 \u015eubat itibariyle yeni kent d\u00fczeni uygulamas\u0131na ge\u00e7ilecek. Osmaniyeli vatanda\u015flar\u0131n daha rahat ve ergonomik bir kentte ya\u015famalar\u0131 i\u00e7in kald\u0131r\u0131m i\u015fgalleri ba\u015fta olmak \u00fczere al\u0131nan bir dizi kararlar 1 \u015eubat\u2019tan itibaren uygulanmaya ba\u015flanacak. Mecliste grubu bulunan her siyasi partiden 2 \u00fcyenin bulundu\u011fu komisyonun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 neticesinde belediye meclisinde oy birli\u011fi ile kabul edilen Osmaniye ve Osmaniyelilerin yarar\u0131na tarihi nitelikteki kararlar\u0131 i\u00e7eren bilgilendirme bro\u015f\u00fcrleri esnafa da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Osmaniye Belediyesi taraf\u0131ndan \u201cBirlikte Ya\u015f\u0131yoruz Birlikte A\u015f\u0131yoruz\u201d slogan\u0131yla uygulanmaya ba\u015flanacak olan yeni kent d\u00fczeni uygulama tedbirlerine uyulmas\u0131 gerekti\u011fi ve daha rahat ve ergonomik bir kentte ya\u015famak i\u00e7in t\u00fcm vatanda\u015flardan ve esnaftan destek beklendi\u011fi belirtildi. Al\u0131nan kararlara uymayanlar hakk\u0131nda denetimlerin ve cezai i\u015flemlerin kararl\u0131l\u0131kla uygulanaca\u011f\u0131 vurguland\u0131. Uygulamada kesin kararl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 belirten Osmaniye Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kadir Kara; \u201c\u015eehrimiz ve de\u011ferli hem\u015ferilerimizin yarar\u0131na olaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu kararlar\u0131 1 \u015eubat\u2019tan itibaren uygulamaya ba\u015flayaca\u011f\u0131z. Ocak ay\u0131n\u0131n son g\u00fcn\u00fcne kadar siz k\u0131ymetli hem\u015ferilerimizi konu ile ilgili bilgilendirmeye devam edece\u011fiz. 1 \u015eubat itibariyle kesin olarak uygulanmaya ba\u015flanacak olan bu \u00f6nemli kararlar ile ilgili t\u00fcm hem\u015ferilerimizin ve esnaflar\u0131m\u0131z\u0131n bizlerden desteklerini esirgemeyece\u011fine ve yard\u0131mc\u0131 olacaklar\u0131na inan\u0131yorum\u201d dedi. Osmaniye de 1 \u015eubat tan itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek kararlar \u015f\u00f6yle s\u0131ralan\u0131yor: Yaya yolu \u00fczerine te\u015fhir, sat\u0131\u015f ve reklam ama\u00e7l\u0131 veya herhangi bir nedenle \u00fcr\u00fcn veya malzeme \u00e7\u0131kar\u0131lmayacak. Reklam ama\u00e7l\u0131, tabela, flama, bayrak vb. Malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacak. Dondurma dolab\u0131, me\u015frubat dolab\u0131, stant gibi unsurlar, i\u015f yeri s\u0131n\u0131r\u0131na \u00e7ekilecek, kendi s\u0131n\u0131r\u0131 d\u0131\u015f\u0131na ta\u015fmayacak. \u0130\u015f yerindeki sabit vitrin veya sat\u0131\u015f stand\u0131 gibi elemanlar\u0131n \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131, i\u015f yeri s\u0131n\u0131r\u0131na \u00e7ekilecek. Paspas, s\u00fcp\u00fcrge, \u00e7\u00f6p tenekesi, duba gibi malzemeler, her ne ama\u00e7la olursa olsun yaya yolu veya yol \u00fczerine konulmayacak. Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlumotorsuz ta\u015f\u0131tlar, yaya yolu \u00fczerine konmayacak bunlar i\u00e7in tasarlanan park yerleri kullan\u0131lacak. Herhangi bir i\u015f yerine gelen mallar, yaya yolu \u00fczerinde bekletilmeyecek, i\u015f yeri i\u00e7ine al\u0131nacak. Yaya yolunda yaya ge\u00e7i\u015flerini zorla\u015ft\u0131ran b\u00fcfeler, daha uygun yerlere nakledilecek. \u0130\u015f yeri \u00f6n\u00fcne yada kald\u0131r\u0131m\u0131n herhangi bir k\u0131sm\u0131na veya yol \u00fczerine masa, sandalye, tabure, sehpa gibi malzemeler \u00e7\u0131kar\u0131lmayacak, g\u00f6lgelendirme ama\u00e7l\u0131 \u015femsiyeler kullan\u0131lmayacak. Market al\u0131\u015fveri\u015f arabalar\u0131 i\u015f yeri i\u00e7ine al\u0131nacak, yaya yolu veya yol \u00fczerine konulmayacak. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme gidecek olan karton, ka\u011f\u0131t, plastik gibi malzemeler, yaya yoluna \u00e7\u0131kar\u0131lmayacak, geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm konteynerlerine b\u0131rak\u0131lacak. Kald\u0131r\u0131m \u00fczerinde yaya yolunu engelleyen, di\u011fer kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n trafo, pano, kutu gibi unsurlar\u0131n daha uygun yere al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in, s\u00f6z konusu kurum ve kurulu\u015flara tebligat yap\u0131lacak. Kamu yarar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalan reklam ve te\u015fhir ama\u00e7l\u0131 her t\u00fcrl\u00fc stantlar, yaya yolu \u00fczerine konulmayacak. \u0130\u015f yeri \u00f6n\u00fcnde yap\u0131lan sundurmalara, herhangi bir \u00fcr\u00fcn ve e\u015fya as\u0131lmayacak. Bayramlarda ve Ramazan ay\u0131 gibi \u00f6zel g\u00fcnlerde belediyenin izni al\u0131narak m\u00fcsaade sa\u011flanacak. \u00c7in lokantas\u0131 diye tabir edilen kebap\u00e7\u0131lar ve tablac\u0131 esnaf\u0131 bir yerde toplanacak. Ayakkab\u0131 boyac\u0131lar\u0131 i\u00e7in d\u00fczenleme yap\u0131lacak. Tabelalar i\u00e7in bir standart olu\u015fturulacak. Semt pazarlar\u0131 ile ilgili d\u00fczenleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131lacak. T\u00fcm bu al\u0131nan kararlara riayet etmeyenler hakk\u0131nda gerekli her t\u00fcrl\u00fc yasal i\u015flem uygulanacak. Otopark ve parkomat uygulamalar\u0131 belediye taraf\u0131ndan uygulanacak.