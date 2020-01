Osmaniye'de Kent Müzesine 95 bin ziyaretçi

Can Yaman terhis oldu

Osmaniye'de 6 Nisan 2013 tarihinde açılan Kent Müzesi’ni geçen yıl 95 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Selçuklu mimarisiyle yapılan Kent Müzesi, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplama, mukarnas, çift başlı kartal, arasta çarşısı, kent dükkanları, kent arşivi, çınarlı kahve, şor odası, geçmişten günümüze 7 Ocak diaroma ve eğitim atölyesi bölümlerinden oluşuyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açıklamada, Kent Müzesini geçen yıl 95 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe köprü kurmayı amaçlayarak vatandaşların hizmetine sunduğumuz müzeye ilginin her geçen gün artması bizleri şehrimiz adına ziyadesiyle memnun ediyor. Anılarımızı abideleştirmek ve kentimizin tarihini yetişen yeni neslimize aktarmak için her yaş grubu hemşerilerimizin ziyaret etmesi gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum” dedi.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Pazartesi günleri hariç haftanın her günü kış aylarında saat 09.00 ile 17.00 arası, yaz aylarında saat 09.00 ile 18.00 arası vatandaşlara hizmet veriyor.

Ayrıca resmi tatil günlerinde de hizmete açık olan Kent Müzesi’ni gruplar halinde ziyaret etmek isteyenler 0328 814 16 73 numaralı telefonu arayarak uzman rehberler eşliğinde gezebiliyor.

