Yolunu kaybeden karaca evin bahçesinde bulundu

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Osmaniye’de bir evin bahçesine giren karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karaçay Mahallesi’nde bir evin bahçesinde karacayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolunu kaybederek bir evin bahçesine giren karacayı yakalayarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Karaca yapılacak kontrolün ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

OSMANİYE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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