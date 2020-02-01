Osmaniye’de kaçak tütün operasyonu

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Osmaniye'de güvenlik güçlerince işyerlerine yönelik kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçak Tütün ve Tütün Mamulü Ticareti yapan şahıs ve işyerlerine yönelik yapılan operasyonda, 54 iş yerini kontrol etti. 21 iş yerinden 86 paket kaçak sigara, 473,438 kg kıyılmış tütün, 30.469 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron ve 24 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütür ve sigara ele geçirilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

OSMANİYE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

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