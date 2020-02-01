Osmaniye’de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 150 adet ekstasy hap, 13,71 gram bonzai maddesi, 8 parça halinde toplam 641 gram esrar maddesi, 0,45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan İ.Ü ve H.G. şahıslar, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
OSMANİYE
30 Ocak 2020 Perşembe
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