Osmaniye’de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 150 adet ekstasy hap, 13,71 gram bonzai maddesi, 8 parça halinde toplam 641 gram esrar maddesi, 0,45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan İ.Ü ve H.G. şahıslar, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.