Osmaniye’de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

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Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 131 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

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