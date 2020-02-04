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Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

İHA

Osmaniye'de faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Osmaniye’de faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.
İl Özel İdaresi bahçesinde yapılan malzeme teslimine, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri ile amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Levent Öztürk, ”Kulüplere ve sporculara maddi ve manevi destek çok olursa, ilimizde sporcu sayısı çoğalacak, kulüpler çoğalacak, sağlıklı insan sayısı çoğalacaktır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak amacımız Osmaniye ve Türk gençliğinin yarınlarının aydınlık olması için çalışmaktayız. İl Özel İdaremize bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Vali Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada, “Osmaniye İl Özel İdaresi olarak faal olarak faaliyetlerini sürdüren 19 amatör spor kulübüne toplam 2052 adet malzeme desteği vereceğiz. Amacımız gençlerimizin bir spor dalı ile ilgilenmesi, geleceğe sağlıklı bir nesiller olarak yetişmesidir. Bundan sonra da amatör spor kulüplerimize bu desteği vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın sporla tanıştırılması yönünde çabalarından dolayı amatör spor kulübü temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programın sonunda amatör spor kulübü temsilcilerine malzemeleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından verildi.

OSMANİYE

04 Şubat 2020 Salı

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