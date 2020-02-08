Osmaniye'de 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama

'Babam ve ben'

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OSMANİYE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere baskın yaptı. 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 94 uyuşturucu hap, 74 gram eroin, 102 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden M.K., B.Ş., Y.D., D.A., B.A.K. ve F.Ş. tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.



OSMANİYE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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