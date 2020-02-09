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Osmaniyespor FK - Halide Edip Adıvarspor: 2-2

DHA

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STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Necdet Çelik (xx), Ozan Burak Akduman (xx)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx)- Furkan Işıkdemir (xx), Ahmet Baykal (xxx), Samet Dağlı (xx) (Dk.83 Abdullahi Ali Jama Telli), Kerim Bölük (xxx), Hamit Bayraktar (xxx), Erkan Çam (x), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Mustafa Öztürk (xx) (Dk.73 Hakan Akman), Soner Birinci (xxx) (Dk.63 Ekrem Sütçü)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: İhsan Turgut Kirveli (xx)Necati Yakuplar (xx), Muhammet Raşit Şahingöz (x) (Dk.78 Tugay Keleş), Hüseyin Afkan (xx), Batuhan Kayıkçı (x) Dk.18 Alihan Bel), Çağatay Çeken (xx), Dursun Türk (x), Gökhan Berkay Yıldız (x) (Dk.61 Civar Çetin), Furkan Mehmet Tuncer (xx), Furkan Akbulut (x), Fevzi Can Bozkuş (xx)
GOLLER: Dk.28 Hamit Bayraktar, Dk.45+ Ahmet Baykal, Dk.90+ Erkan Çam (Kendi Kalesine) (Osmaniyespor) - Dk. 82 Furkan Mehmet Tuncer (Halide Edip Adıvarspor)
SARI KARTLAR: Dk.19 Kerim Bölük, Dk.35 Soner Birinci, Dk.90+ Ekrem Sütçü (Osmaniyespor), Dk.30 Hüseyin Afkan, Dk. 80 Fevzi Can Bozkuş   (Halide Edip Adıvarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 22'nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor ile 2-2 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Okan Kayataş, Necdet Çelik ve Ozan Burak Akduman hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın 28'inci dakikasında Osmaniyesporlu Hamit Bayraktar takımının ilk golünü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Ahmet Baykal topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Halide Edip Adıvarspor oyuncusu Mehmet Tuncer skoru 2-1 yaparken, uzatma dakikalarında Erkan Çam kendi kalesine attığı golle skorun 2-2 berabere yaptı. Takımlar birer puanla sahadan ayrılırken Osmaniyespor puanını 30'a yükseltti. 

OSMANİYE

09 Şubat 2020 Pazar

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