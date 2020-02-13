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8. kattan atlamak isteyen adamı emniyet müdürü ikna etti Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş, ambulansa ...

İHA

Osmaniye'de, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edildi.

8. kattan atlamak isteyen adamı emniyet müdürü ikna etti Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş, ambulansa alınan Abdullah S.'ye, "Kendini toparlayacaksın yarın da yanıma geleceksin" dedi Eşinden ayrılan ve psikolojisi bozulan kaynak işçisi, kendisini ikna eden emniyet müdürünün elini öpmek istedi

Osmaniye'de, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi, Akyar Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda oturan kaynak işçisi Abdullah S. (47) yaşadığı binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinden ayrılan 3 çocuk babası Abdullah S., psikolojik sorunlar yaşadığı söyleyerek ölmek istediğini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polislere yaklaşmamasını aksi takdirde atlayacağını söyleyen Abdullah S. uzun süre ikna edilemedi. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Apartmanın 8.katına çıkan Okumuş, Abdullah S.'yi 20 dakika süren çabanın ardından intihar etmekten vazgeçirdi. Okumuş, ambulansa alınan Abdullah S.'ye, "Kendini toparlayacaksın yarın da yanıma geleceksin" dedi. Bu arada Abdullah S., kendisini ikna eden emniyet müdürünün elini öpmek istedi.
Ambulansta kontrolden geçirilen Abdullah S., ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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