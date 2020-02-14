Domuz avında öldürülen gencin sır cinayeti 8 yıldır çözülemedi Osmaniye'de arkadaşlarıyla gittiği domuz avında öldürülen Tahsim Karaüce’nin ailesi katil veya katillerin bulunmasını istiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2012 yılında arkadaşlarıyla gittiği domuz avında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunlarla hayatını kaybeden gencin ailesi aradan geçen 8 yıla rağmen katil veya katillerin bulunamamasına tepki gösterdi.

2012 yılının Haziran ayında olay tarihinde 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I , A.K ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu Köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak Tahsin Karaüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 8 yıla rağmen Tahsin Karaüce’nin kim yada kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği henüz tespit edilemedi.

Ölen gencin annesi Safinaz Karaüce ise oğlunun arkadaşlarıyla ilgili bazı yasa dışı olaylara tanık olduğu ve cinayete kurban gittiğini iddia ederek, 8 yıla rağmen katilin tespit edilemediğini söyledi. Safinaz Karaüce “Oğlumun katili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunlar kafasını yastığa koyduğunda nasıl rahat uyuyor. 4 arkadaş ava gitmişler. Benim oğlum silahla vurularak öldürüldü. Dağın başına kim gelip öldürecek. Gittiği arkadaşlarından biri bunu yapan. Başka 5’inci kimse yok. Ben oğlumun hala o gün giydiği kıyafetlerine bakıp kucaklayıp ağlıyorum. Hastalığa kaldım. Oğlumun katili kimse bulunsun” şeklinde konuştu.

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla birlikte ava giden arkadaşlarının jandarmada olaydan bir gün sonra ifade verdiklerini ve ardından da serbest kaldıklarını belirterek, “2012’nin 24 Haziranında 4 arkadaş oğlumla birlikte ava gidiyorlar. Oğlum orada vurularak öldürülüyor. Daha sonra yanındaki arkadaşları kaçıyor. Sonra birilerine telefon ediyorlar. Çocuğum olay yerinde öldüğü halde hastaneye kaldırıyorlar. Bunların ifadesi alındı bir gün sonra serbest kaldılar. Katil 8 senedir bulunamadı. Bu olayın çözülüp aydınlığa kavuşturulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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