30 metrekare yerde yetiştirdikleri mantar ailenin geçim kaynağı oldu Evinin alt katında 30 metrekare odada mantar yetiştiriciliği yapan karı koca ekmeklerini mantardan çıkarıyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, evlerinin alt katındaki 30 metrekare odada yetiştirdikleri mantar girişimci karı kocanın geçim kaynağı oldu.

Cemalpaşa Mahallesine yaşayan Mehmet Şekeroğlu ve Tuğba Şekeroğlu isimli karı koca, Kadirli İşkur Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği mantar yetiştiriciliği kursuna katılarak kursu başarıyla tamamladılar. İşsiz olan Mehmet Şekeroğlu ve eşi Tuğba Şekeroğlu, yaşadıkları evin alt katındaki 30 metrekarelik boş odayı izole ederek burada mantar yetiştiriciliği yapmaya karar verdiler. Kompost adı verilen 200 adet mantar üretim torbası ile işe başlayan aile, 30 metrekare yerden 1 ton mantar üretimi beklediklerini ifade ettiler. 30 metrekarede girdikleri bu işi geliştirmek istediklerini belirten Mehmet Şekeroğlu, “Ben yıllarca şantiyelerde çalıştım gurbette çocuklarımdan uzakta. Son zamanlarda da iş sıkıntısı çektim. İşe de gidemedim. Bir arayış içindeydim. Sonra İlçe Tarımda kurs açıldı. Eşimle birlikte mantar yetiştiriciliği kursuna katıldık. Kursu başarıyla tamamladık. Kurstaki hocalarımızın da desteği ile evimizin altındaki boş odaya bu şekilde bir mantar yetiştirme alanı kurduk. Bu işi genişletmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte kursa giden ve şu anda mantar yetiştirip evlerinin geçimini sağlayan Tuğba Şekeroğlu ise, “Eşimle birlikte kursa katıldım. Evimizin altında 30 metrekare yerimizi elimizden geldiği kadar mantar yetiştirmeye uygun hale getirdik. Şu anda 200250 adet kompostumuz var. 1 ton civarı bir üretim bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.