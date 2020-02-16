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Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı

DHA

OSMANİYE'de düştüğü dere yatağında mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılırdı. Boynuzlarında kanama olan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

OSMANİYE'de düştüğü dere yatağında mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılırdı. Boynuzlarında kanama olan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.
Sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Mustafa İpek, Dereobası köyü köprüsü ile Fakıuşağu köprüsü arasında kalan Karaçay dere yatağında bir karacanın mahsur kaldığını fark etti. İpek'in ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sevk edildi. Görevlilerden biri dere yatağına girerek, karacanın, çıkışın bulunduğu alana doğru yönlendirdi. Yaklaşık 500 metre suyun içerisinde ilerleyen Karaca, çıkış rampasından koşarak dere yatağından kurtuldu. Ekiplerin takibi sonucu erkek karaca, bir okulun bahçesinde yakalanarak korumaya alındı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılacak olan karacanın yeniden doğaya salınacağı bildirildi.
İhbarda bulunan Mustafa İpek, "Sanırım yabani hayvanlardan kaçıp buraya sığınmış. Biz de yetkililere haber verdik, gelip kurtardılar sağ olsunlar" dedi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK
Ekiplerle birlikte kurtarma çalışmasına katılan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin ise Karaçay Deresi içerisindeki karacanın açık bir alandan dereye girmiş olabileceğini belirterek, "Ekiplerimiz tarafından yapılan müdahale sonucunda dereden çıkartıldı ve ardından yakalandı. Ancak bu erkek bir karaca olduğu için, her yıl boynuzlarını atarlar, yenisi çıkar. Şubat ayında büyüdükten sonra, çalılara ya da ağaçlara çarparak tekrar kemik yapısını ortaya çıkartılar. Şimdilik karacanın durumu iyi. Kanayan kısımlarına dezenfektan sıktıktan sonra tekrar ormana bırakacağız. Çünkü bunlar hassas hayvanlar, içeride veya başka türlü bakılmasında ölümlere neden olmakta. O yüzden tedavisinin ardından hemen bırakacağız" diye konuştu.

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