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Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ali Bekirli Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.D. elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi Mustafa D. ile M.A. ve F.R. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D. kurtarılamazken, T.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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