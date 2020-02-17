Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken yakalandı Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi

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Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli evinin balkonunda saklanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.G adlı kişinin 7 Mart Mahallesindeki evine operasyon düzelendi. Eve giren polisler şüpheli A.G'ye balkonda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan A.G. kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet extacy hap, 3 adet folyoya sarılı toplam 1,63 gram bonzai maddesi, 2 adet folyoya sarılı toplam 1,67 gram esrar, 7 adet folyoya sarılı toplam 3,55 gram metamfetamin maddesi, 9 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 110 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin şüphe üzerine durdurup narkotik köpeğiyle arama yaptığı bir otomobildi 104 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

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